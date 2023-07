नवाबों के शहर से रिश्ता बढ़ा रहा मीरजापुर का मशरूम, 180 रुपये प्रति किलो है दाम; आत्मनिर्भर हो रहे किसान

Mirzapur News मीरजापुर में उगाया जा रहा मशुरूम इन दिनों चर्चा में है। इस मशरूम ने अपनी पकड़ लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों में बनानी शुरू कर दी है। मीरजापुर के मशरूम लखनऊ वाराणसी प्रयागराज मुगलसराय के लोगों की थाली का स्वाद बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही बनारस इलाहाबाद सहित अन्य गैर जनपदों में भी आपूर्ति की जा रही है।

नवाबों के शहर से रिश्ता बढ़ा रहा मीरजापुर का मशरूम, 180 रुपये प्रति किलो है दाम

Your browser does not support the audio element.