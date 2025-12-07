Language
    मीरजापुर में ग्लूकोज बताकर विषाक्त पदार्थ बेटी को देकर खुद भी पीया, मां- बेटी की मृत्यु

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में एक दुखद घटना में, एक माँ ने अपनी बेटी को ग्लूकोज समझकर विषाक्त पदार्थ पिला दिया और फिर खुद भी पी लिया। माँ और बेटी दोनों ...और पढ़ें

    रंजना देवी ने शनिवार की दोपहर जोपा बाजार से विषाक्त पदार्थ लाकर अपनी छोटी बेटी आस्था को पिला दिया।

    जागरण संवाददाता, (गैपुरा) मीरजापुर। विंध्याचल थाना क्षेत्र के तिलई मौआर गांव में शनिवार को मां और बेटी की विषाक्त पदार्थ खाने से वाराणसी के ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतका रंजना देवी (35), पत्नी बालेन्द्र पटेल ने शनिवार की दोपहर जोपा बाजार से विषाक्त पदार्थ लाकर अपनी छोटी बेटी आस्था (6) को पिला दिया।

    रंजना ने बड़ी बेटी गुड़िया उर्फ अतिस्था (12) को ग्लूकोज बताकर पिलाने का प्रयास किया, लेकिन गुड़िया को शक होने पर उसने पीने से मना कर दिया और घर से बाहर भाग गई। गुड़िया ने तालाब पर अपने बड़े पिता मटर पटेल को इस घटना के बारे में बताया।

    जब मटर पटेल घर पहुंचे, तब तक रंजना और आस्था बेहोशी की हालत में थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। तत्काल दोनों को मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें वाराणसी के ट्रामा सेंटर भेजा गया। वहां शनिवार की देर रात इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

    मृतका के पति बालेन्द्र, जो 29 नवंबर को सूरत गए थे, उनको इस घटना की सूचना दी गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी विंध्याचल, वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि ट्रामा सेंटर वाराणसी में मां और बेटी की मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई है और स्थानीय लोग इस पर शोक व्यक्त कर रहे हैं।

    रंजना देवी की इस दुखद मृत्यु ने पूरे परिवार को झकझोर दिया है। गांव के लोग इस घटना को लेकर चिंतित हैं और इसे मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे मामलों में जागरूकता और सहायता की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले में गहरी चिंता व्यक्त की है और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना ने यह भी दर्शाया है कि परिवारों में संवाद और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है। 