मीरजापुर में ग्लूकोज बताकर विषाक्त पदार्थ बेटी को देकर खुद भी पीया, मां- बेटी की मृत्यु

जागरण संवाददाता, (गैपुरा) मीरजापुर। विंध्याचल थाना क्षेत्र के तिलई मौआर गांव में शनिवार को मां और बेटी की विषाक्त पदार्थ खाने से वाराणसी के ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतका रंजना देवी (35), पत्नी बालेन्द्र पटेल ने शनिवार की दोपहर जोपा बाजार से विषाक्त पदार्थ लाकर अपनी छोटी बेटी आस्था (6) को पिला दिया।

रंजना ने बड़ी बेटी गुड़िया उर्फ अतिस्था (12) को ग्लूकोज बताकर पिलाने का प्रयास किया, लेकिन गुड़िया को शक होने पर उसने पीने से मना कर दिया और घर से बाहर भाग गई। गुड़िया ने तालाब पर अपने बड़े पिता मटर पटेल को इस घटना के बारे में बताया।

जब मटर पटेल घर पहुंचे, तब तक रंजना और आस्था बेहोशी की हालत में थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। तत्काल दोनों को मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें वाराणसी के ट्रामा सेंटर भेजा गया। वहां शनिवार की देर रात इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

मृतका के पति बालेन्द्र, जो 29 नवंबर को सूरत गए थे, उनको इस घटना की सूचना दी गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी विंध्याचल, वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि ट्रामा सेंटर वाराणसी में मां और बेटी की मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई है और स्थानीय लोग इस पर शोक व्यक्त कर रहे हैं।