क‍िशोरी की मां उसे लेकर बीते सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची थी। चिकित्सकों ने दो दिन तक इलाज किया लेकिन पीड़िता की हालत स्थिर बनी रही और हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्‍टरों ने बताया क‍ि पीड़िता के ब्लडप्रेशर में सुधार नहीं हो रहा था। रात में किशोरी की हालत बिगड़ गई ज‍िसके बाद उसे रेफर किया गया है।

प्रधान पर क‍िशोरी से दुष्‍कर्म करने का आरोप है।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

Your browser does not support the audio element.

लालगंज (मीरजापुर), संवाद सहयोगी। दुष्कर्म के बाद छह माह की गर्भवती हाईस्कूल की छात्रा की गर्भपात होने के बाद हालत बिगड़ने पर दो दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया गया। हालत में सुधार न होने पर बीते मंगलवार की आधी रात को उसे मंडलीय अस्पताल के लिए रेफर किया गया। दो द‍िन तक चला इलाज, नहीं हुआ हालत में सुधार क‍िशोरी की मां उसे लेकर बीते सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची थी। चिकित्सकों ने दो दिन तक इलाज किया, लेकिन पीड़िता की हालत स्थिर बनी रही और हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्‍टरों ने बताया क‍ि पीड़िता के ब्लडप्रेशर में सुधार नहीं हो रहा था। रात में किशोरी की हालत बिगड़ गई, ज‍िसके बाद उसे रेफर किया गया है। Seema Haider News: अब ATS के इन सवालों में उलझी सीमा हैदर, पहले पुलिस और IB की हर बात का तपाक से दिया था जवाब प्रधान पर साधी के साथ म‍िलकर दुष्‍कर्म करने का आरोप पीड़िता की मां ने बताया कि पति की मौत के बाद 15 वर्ष से वह छोटी सी चाय की दुकान कर किसी तरह अपनी बेटियों की परवरिश कर रही थी। उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब है। रहने के लिए घर नहीं है। किराए की मकान में बेटी के साथ रहती है। वह बेटी का उपचार प्राइवेट अस्पताल में नहीं करा सकती। मां ने कहा कि ग्राम प्रधान ने साथी के साथ अपने रेस्टोरेंट में दुष्कर्म किया था। आरोप है क‍ि पुलिस ने आरोपी प्रधान को दबाव में आकर थाने से छोड़ दिया। मह‍िला ने अब मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ से बेटी के ल‍िए इंसाफ की मांग करने की बात कही है।

Edited By: Vinay Saxena