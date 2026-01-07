माघ मेला में नौकरी देने के नाम पर साइबर ठग ने 48 लोगों का बैंक में खुलवाया खाता, दो करोड़ का लेनदेन; जांच शुरू

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। माघ मेला में मजदूरों को नौकरी दिलाने के लिए साइबर ठग ने चील्ह क्षेत्र के मलाधरपुर गांव के 48 लोगों का यूकों बैंक मलाधरपुर में पहले खात खुलवाया, फिर उनके बैंक पासबुक व एटीएम लेकर चला गया। इसके बाद उनके खाते मेंं साइबर ठगी करके रुपये का लेनदेन करने लगा। इस बात की भनक जब पीड़ितों को लगी तो उन्होंने मामले से क्षेत्र पंचायत सदस्य भारतेंदु यादव को अवगत कराया। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य ने चील्ह थाने में तहरीर देकर अज्ञात ठग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चील्ह थानेदार ने बताया कि एक युवक ने 48 लोगों का नया सिम व खाता खुलवाकर लेनदेन कर रहा था। बैंक खाता बंद करा दिया गया है। छानबीन की जा रही है । जल्द ही आरोपित पकड़ लिया जाएगा।

बताया गया कि एक अज्ञात युवक दस दिसंबर को चील्ह तिराहे पर मलाधरपुर गांव के छेदी विश्वकर्मा से मिला। अपना नाम राकेश शर्मा निवासी अल्लापुर प्रयागराज बताया। बातचीत कर उनके साथ चाय पी। कहा कि माघ मेला में 50 से 100 मजदूरों की जरूर है। एक मजदूर को 16 हजार रुपये मिलेंगे।

इसमें से वह चार हजार रुपये ले लेगा शेष 12 हजार रुपये मजदूरों को दे देगा। यह सुन छेदी ने मजदूरों को मिलवाया। मजदूरों के मिलने पर ठग ने कहा कि उनके खाते में रुपये आएंगे। इसके लिए उनको नया सिम व नया बैक खाता खुलवाना होगा। इसपर सभी मजदूर तैयार हो गए । 12 दिसंबर को ठग ने 25 युवकाें का यूकाें बैंक में खाता खुलवाया व नया सिम ले लिया।

इसके बाद 14 दिसंबर को दस युवकों का खाता खोलवाया। उनका भी सिम व पासबुक ले लिया। 16 दिसंबर को 13 और मजदूरों का खाता खोलवाकर सिम व पासबुक लेकर चला गया। इस तरह कुल 48 लोगों का नया सिम व बैंक खाता खुलवाकर बैंक पासबुक व एटीएम कार्ड लेकर चला गया। सभी से बोला कि एक जनवरी से माघ मेला प्रयागराज में नौकरी मिलेगी।

चार जनवरी तक जब युवकों को नौकरी नहीं मिली तो उसमें से तीन युवकों ने ठग को दिए गए सिम के बदले उसी नंबर का नया सिम ले लिया। जिसे अपने अपने मोबाइल में लगाया तो उनके माेबाइल पर रुपये खाते में आने के मैसेज आने लगे। किसी के खाते में 30 हजार, किसी के खाते में 60 हजार तो किसी के खाते में एक लाख रुपये आए थे। यह देख मजदूर डर गए और मामले से जिला पंचायत सदस्य को अवगत कराया।

ऐसे खुला ठगी का राज मलाधरपुर गांव के रहने वाले हारून, अजय विश्वकर्मा व विजय सोनकर ने ठग को नया सिम लेकर अपना दिया था। जब एक जनवरी को नौकरी के लिए इनको नहीं बुलाया गया ताे तीनों ने दिए गए सिम के बदले उसी नंबर का दूसरा सिम चार जनवरी को लेकर अपने माेबाइल में लगाया। इसके बाद उनके माेबाइल पर खोले गए नए खाते में 15, 30, 40, 60 , 70 व 90 व एक लाख रुपये आने के मैसेज धड़ाधड आने लगे। यह देेखकर वे हैरान गए।

तत्काल जिला पंचायत सदस्य भारतेंदु यादव के पास गए और मैसेज दिखाकर स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने मामला ठगी का समझकर तत्काल चील्ह थानेदार रविंद्र भूषण माैर्या को सूचना दी। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले को सभी का बैंक में खाता बंद कराया। इसके बाद अज्ञात ठग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू की।

खाते में लगभग पांच करोड़ आने की संभावना 48 लोगों के खाते में 29 लोगों के बैक खातों में रुपये आने का मामला प्रकाश में आया है। आशंका जताई जा रही है कि लगभग दो करोड़ रुपये की ठगों ने इन खातें में ठगी के रुपये का लेनदेन किय है ।