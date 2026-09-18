बच्चों को स्मार्ट क्लास में शिक्षा देने में मीरजापुर प्रथम, स्टूडेंट खुद रुचि लेकर कर रहे पढ़ाई

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्य क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के स्वरूप बदल रहे हैं। बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। मेहनत का ही परिणाम है कि मीरजापुर प्रदेशभर के परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालन में प्रथम आया है।

बच्चे रुचि लेकर स्वयं स्केच, गणितीय प्रश्नों का हल, रिक्त स्थान भरना, स्पेलिंग करेक्शन आदि कार्य स्वयं करते हैं। इससे कठिन विषय बच्चों को अत्यंत व रुचिकर लगता है। इसके चलते बच्चों की उपस्थिति पहले की तुलना में काफी बढ़ी है।

राज्य परियाेजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध सभी 426 परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय व कंपोजिट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित हो रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि विषय व पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए राज्य परियोजना द्वारा ऑडियो विजुअल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराया गया है।

स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। इसके माध्यम से त्रिआयामी माडल, स्केच, शैक्षणिक यूट्यूब चैनल व आडियो व्याख्या का प्रयोग कर पढ़ाया जा रहा है। वहीं 63 विद्यालयों में आईसीटी लैब व नौ विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई गई है। प्रतिदिन मॉनिटरिंग से बच्चों के शिक्षण पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है।