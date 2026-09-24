रोजगार मेले में 623 युवाओं को मिली नौकरी, मीरजापुर में पहुंची LIC और उमोजा मार्केट प्लस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां

जागरण संवाददाता, मझवा (मीरजापुर)। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से बुधवार को श्री सत्यनारायण सिंह खेल विकास संस्थान कछवां में वृहद रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि मझवां विधायक सुचिस्मिता मौर्य ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

साक्षात्कार द्वारा 13 कंपनियों ने 1549 अभ्यर्थियों में से 623 अभ्यर्थियों का चयन किया। मेले में अभ्यर्थियों को कंपनियों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न पदों और रोजगार की उपलब्ध संभावनाओं की जानकारी दी। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया।