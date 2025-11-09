जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीरजापुर में किया मां विंध्यवासिनी का दर्शन
उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीरजापुर में मां विंध्यवासिनी के मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और मदद का आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, विंध्याचल (मीरजापुर)। विंध्यधाम में रविवार को प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के लिए सुख शांति, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।
नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने दर्शन पूजन कराया। मंत्री ने मंदिर परिसर के व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। इस दौरान मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि ने मंत्री का स्वागत किया।
