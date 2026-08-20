मीरजापुर में बारिश के दौरान कच्चा मकान गिरा, वृद्ध दंपती की दबकर मौत

जागरण संवाददाता, मड़िहान (मीरजापुर)। पटेहरा पुलिस चौकी क्षेत्र के रजौहां गांव में बुधवार की देररात लगभग साढ़े 11 बजे कच्चा मकान गिरने से सो रहे दंपती की दबकर मौत हो गई। जुटे ग्रामीणों ने मलबा हटाकर दोनों के शव को निकाला।

रजौहा गांव निवासी 70 वर्षीय रमाशंकर तथा 65 वर्षीय उनकी पत्नी अशोक कुमारी अपने कच्चा मकान में खाना खाने के बाद सोने चले गए। रात में रुक-रुक कर हो रही बारिश से मकान भरभरा कर गिर गया। जिसमें दोनों दब गए। मकान गिरने की आवाज सुनकर बगल में टीन शेड में सोया बेटा अजय दौड़कर पहुंचा तो देखा कि माता-पिता दोनों दबे थे। शोर मचाकर गांव वालों को बुलाया।