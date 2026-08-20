मीरजापुर में बारिश के दौरान कच्चा मकान गिरा, वृद्ध दंपती की दबकर मौत
मीरजापुर के रजौहां गांव में बुधवार देर रात बारिश के कारण एक कच्चा मकान गिरने से सो रहे 70 वर्षीय रमाशंकर और उनकी 65 वर्षीय पत्नी अशोक कुमारी की दबकर म ...और पढ़ें
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मीरजापुर में बारिश के कारण कच्चा मकान ढहा।
सो रहे बुजुर्ग दंपती की मलबे में दबकर मौत।
ग्रामीणों ने मिलकर मलबे से शवों को बाहर निकाला।
जागरण संवाददाता, मड़िहान (मीरजापुर)। पटेहरा पुलिस चौकी क्षेत्र के रजौहां गांव में बुधवार की देररात लगभग साढ़े 11 बजे कच्चा मकान गिरने से सो रहे दंपती की दबकर मौत हो गई। जुटे ग्रामीणों ने मलबा हटाकर दोनों के शव को निकाला।
रजौहा गांव निवासी 70 वर्षीय रमाशंकर तथा 65 वर्षीय उनकी पत्नी अशोक कुमारी अपने कच्चा मकान में खाना खाने के बाद सोने चले गए। रात में रुक-रुक कर हो रही बारिश से मकान भरभरा कर गिर गया। जिसमें दोनों दब गए। मकान गिरने की आवाज सुनकर बगल में टीन शेड में सोया बेटा अजय दौड़कर पहुंचा तो देखा कि माता-पिता दोनों दबे थे। शोर मचाकर गांव वालों को बुलाया।
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गांव वाले मिलकर मलवा हटाने लगे और तकरीबन आधे घंटे बाद दोनों को मलबे से बाहर निकला। आनन-फानन मड़िहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है।