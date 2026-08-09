मीरजापुर में 'जिम के नाम पर ब्लैकमेलिंग', मास्टरमाइंड इमरान की 5 बीघा जमीन पर चला प्रशासन का चाबुक

जागरण सवाददाता, मीरजापुर। नायब तहसीलदार कोरांव राममूरत के नेतृत्व में मीरजापुर के पड़री व प्रयागराज के कोरांव थाने की संयुक्त पुलिस व जिला प्रशासन की टीम ने जिम मामले के गैंग लीड इमरान खान की प्रयागराज के कोरांव गांव में स्थित एक करोड़, 50 लाख रुपये की पांच बीघा से अधिक भूमि को शुक्रवार की देरशाम कुर्क कर दिया। प्रशासन व पुलिस ने यह कार्रवाई अपराध में सक्रियता के लेकर मुख्य आरोपित इमरान पर गैंग्सटर के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद की है।

पड़री थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि दो युवतियों ने 19 व 20 जनवरी को पांच जिम बी-फिट, आयरन फायर व केजीएन एक, दो, तीन के मालिक व ट्रेनर के खिलाफ देहात कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि जिम के मालिक व ट्रेनर वहां आने वाली युवतियों व महिलाओं का अश्लील वीडियो, फाेटो बनाकर उनको ब्लैकमेल करके धन की उगाही करते हैं।