जागरण संवाददाता, मीरजापुर। नशे में धुत युवक ने मजदूरी के रुपये की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह मड़िहान के देवरी कला गांव स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर दो घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ग्रामीणों के द्वारा किए हुए काम के रुपये दिए जाने का आश्वासन देने पर वह किसी प्रकार से टंकी से नीचे उतरा। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।

पचोखरा खुर्द गांव निवासी बब्बू के बहन की शादी देवरी कला के नंदू के साथ हुई थी। एक सप्ताह से वह अपने बहन के घर पर आया था। जहां उसने देवरी गांव के एक किसान के यहां चार दिन श्रमिक का कार्य किया। जिसके रुपये नहीं मिले थे । इससे नाराज होकर वह साथियों साथ बैठकर शराब का सेवन किया और फिर सुबह नौ बजे ओवरहेड टैंक पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया।