नवरात्र के 9वें दिन मां विंध्यवासिनी के सिद्धिदात्री स्वरूप का भव्य दर्शन, जयकारों से गूंज उठा मंदिर

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। शारदीय नवरात्र के नौवें दिन विंध्याचल में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से मां विंध्यवासिनी का सोमवार को दर्शन पूजन किया। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की प्रतीक मां के नौवें स्वरूप सिद्धिदात्री का भव्य दर्शन पूजन किया।

विंध्यधाम में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। विंध्य क्षेत्र मां विंध्यवासिनी, मां शेरावाली के जयकारे से गूंजायमान रहा। साथ ही नौ दिन का तक मां का व्रत रहने वाले भक्तों ने नौवें दिन कन्याओं का पूजन अर्चन भी किया।

विंध्याचल धाम में भोर से श्रद्धालु स्नान के बाद लाइन में लग गए थे। मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी के जयकारे के साथ दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगे। श्रद्धालु हाथ में नारियल, चुनरी, माला-फूल प्रसाद के साथ कतारबद्ध होकर मां की भक्ति में लीन दिखे।