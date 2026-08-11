मीरजापुर में गरीबों के खातों से साइबर ठगी, 5 करोड़ के फ्रॉड में 4 कॉलेज छात्र गिरफ्तार; लैपटॉप-कार बरामद

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। बीए, बीकॉम और डीफार्मा की पढ़ाई कर रहे चार छात्रों ने देश के अन्य साइबर ठगों के गिरोह से जुड़कर गरीब लोगों के नाम पर 50 से अधिक म्यूल खाते खुलवाए और चार साल में करीब पांच करोड़ रुपये की साइबर ठगी कर डाली।

पुलिस की संयुक्त टीम ने उभरिया डिग्री कॉलेज के पास से चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से दो लैपटाप, नौ मोबाइल फोन, एक सीपीयू, नौ चेकबुक, एटीएम कार्ड, सात पासबुक, नौ आधार कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस और चार पहिया वाहन बरामद हुआ है।

अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन राजकुमार मीना ने सोमवार को बताया कि साइबर सेल के एनसीआरबी पोर्टल पर बैंक की ओर से शिकायत मिलने के बाद साइबर थाने में तैनात दारोगा जय प्रकाश शर्मा ने गत सात अगस्त को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

इसके बाद पुलिस की तीन टीमें गठित कर जांच शुरू की गई तो आशीष सिंह, कपिल देव भारद्वाज उर्फ मोनू, युवराज सिंह उर्फ राजा और आदर्श सिंह उर्फ मोनू के नाम सामने आए। चारों छात्र हैं। आशीष, कपिल देव और युवराज चुनार के डिग्री कालेजों में बीए व बीकाम कर रहे हैं, जबकि आदर्श दिल्ली के एक कालेज से डीफार्मा कर रहा है।

खबरें और भी







पुलिस के अनुसार, वर्ष 2022 से आरोपित गांवों में जाकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को खाता खुलवाने पर पांच हजार रुपये के साथ आवास, वृद्धा पेंशन और लोन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने का लालच देते थे। आधार कार्ड लेकर खाते खुलवाने के बाद एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक अपने पास रख लेते थे।