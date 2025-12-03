मीरजापुर में देर रात खड़े टैंकर में पीछे से टकराई बस, आठ घायल, दो रेफर

जागरण संवाददाता, राजगढ़ (मीरजापुर)। राजगढ़ थाना क्षेत्र के कर्बला के पास मंगलवार की रात लगभग एक बजे मीरजापुर-सोनभद्र मार्ग पर खड़े टैंकर में पीछे से बस चालक टक्कर मार दिया। जिससे बस में सवार आठ लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो घायलों की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल सोनभद्र रेफर कर दिए। सोनभद्र जनपद के मझिगवा गांव में सोमवार की रात वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु मौत हो गई थी।

मंगलवार को गांव के लगभग चालीस लोग बस से शव का चुनार गंगा घाट पर अंतिम संस्कार करने के बाद सभी चुनार-राजगढ़ के रास्ते वापस लौट रहे थे। जैसे ही बस राजगढ़ कर्बला के पास पहुंची, तभी मीरजापुर-सोनभद्र मार्ग पर खड़े टैंकर में पीछे से टकरा गई।

अंधेरा होने से बस चालक को दिखाई नहीं दिया। हादसे में बस में सवार छत्तीसगढ़ रायपुर निवासी 55 वर्षीय सुरेंद्र, सोनभद्र बेठिगांव के 62 वर्षीय प्रभा शंकर, सोनभद्र मझिगवां गांव के 60 वर्षीय गामा विश्वकर्मा, 55 वर्षीय जगदीश, 45 वर्षीय रमेश, 40 वर्षीय विनोद, 60 वर्षीय दयाराम और सोनभद्र जनपद के डोहरी गांव के 58 वर्षीय दशरथ घायल हो गए।