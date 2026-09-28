जागरण संवाददाता, मीरजापुर। नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने कहा कि लगातार मिल रही हार से बौखलाई कांग्रेस अपनी राजनीतिक नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करने की बजाय कांग्रेस के नेता जनादेश का अनादर करने की पुरानी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं।

बरौंधा कचार स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस को अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक कमजोरियों पर आत्ममंथन करने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक और संवैधानिक विषयों को राजनीतिक ढाल बनाकर जनता के बीच भ्रम पैदा करने से कांग्रेस की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

केसरी ने कहा कि कांग्रेस के अधिकांश नेता जान चुके हैं कि संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वे अब जनता का विश्वास पुनः हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके चलते वे पूरे जनतांत्रिक व्यवस्था पर भ्रम और झूठ फैलाकर ध्वस्त करना चाहते हैं।

भाजपा जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज ने कहा कि तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए एसआइआर सहित अन्य फैसले, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना विपक्ष की हताशा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा पत्र किसी नीतिगत विषय या एसआइआर संबंधी नहीं था, बल्कि एक अखबार की रिपोर्ट कोरी कल्पना पर आधारित कहानी साबित हुई है।

फार्म छह के घोषणा पत्र को सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही वैध ठहरा चुका है। विपक्ष की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश फिर नाकाम हुई है। चुनाव आयोग की स्पष्टता के बाद कांग्रेस के आरोपों की वास्तविकता सामने आ गई है।