विंध्य क्षेत्र में टिश्यू कल्चर विधि से 25 हेक्टेयर में होगी केले की खेती, किसानों की बढ़ेगी आय
विंध्य क्षेत्र में उद्यान विभाग टिश्यू कल्चर विधि से केले की खेती का विस्तार कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2026-27 तक 25 हेक्टेयर और बढ़ाना है।
HighLights
टिश्यू कल्चर से केले की खेती का विस्तार।
किसानों को 40% अनुदान, आय में वृद्धि।
मीरजापुर बनेगा केला उत्पादन का हब।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्य क्षेत्र में परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। उद्यान विभाग की ओर से एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत टिश्यू कल्चर विधि से केला की खेती का दायरा बढ़ाया जा रहा है।
उद्यान विभाग ने वर्ष 2026-27 में 25 हेक्टेयर में और केले की खेती कराने का लक्ष्य रखा है। इसके माध्यम से कम लागत में किसानाें की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही आय में बढ़ोत्तरी करना है। वहीं ड्रिप विधि से सिंचाई करने से जल संरक्षण में भी कारगर साबित हो रहा है।
जनपद में प्रतिदिन लगभग 10 ट्रक केले की खपत है। इसको पूरा करने के लिए अब तक बाहरी प्रदेश से आते रहे हैं। केला हब बनने के बाद राजगढ़ क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है। किसान शहरों की चकाचौंध छोड़कर गांव में केले की खेती करके आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रहे हैं।
टिश्यू कल्चर केला की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 1.75 लाख रुपये की इकाई लागत आती है। इस पर किसानों को 40 प्रतिशत अधिकतम 70 हजार रुपये का अनुदान दो चरणों में दिया जाता है।
केले के पौधे से तीन बार तैयार होती है फसल
केले की खेती करने वाले किसान एक बार पौधा लगाने के बाद तीन बार तक फसल तैयार कर सकते हैं। जुलाई से सितंबर माह तक खेती कर सकते हैं। केले के एक पौधे की कीमत लगभग 20 रुपये आती है।
यह भी पढ़ें- मीरजापुर में फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, 24 घंटे में 12 सेंटीमीटर बढ़ा पानी
सरकार की ओर से किसानों को अनुदान भी दिया जाता है। उप निदेशक उद्यान मेवा राम ने बताया कि जनपद में केले की खेती उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 2018 में आरंभ कराया गया था। वर्तमान में 500 से अधिक किसान केले की खेती कर रहे हैं। किसानों को परंपरागत खेती को छोड़कर केले की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
परंपरागत खेती के साथ किसानों काे औद्यानिक खेती करने के लिए उद्यान विभाग की ओर से प्रेरित किया जा रहा है। वर्तमान में 45 हेक्टेयर में केले की खेती का लक्ष्य है। किसान केले की खेती से आय बढ़ा सकते हैं।
मेवा राम, उप निदेशक उद्यान