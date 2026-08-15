मीरजापुर में दर्दनाक हादसा, ऑटो और बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मीरजापुर-प्रयागराज मार्ग पर मांडा क्षेत्र के धराव नारा गांव के सामने शनिवार की सुबह ऑटो व बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक सहित दो लोगों की मौत हो गई।

जिगना क्षेत्र के नेगुरा रिबई सिंह गांव निवासी दीपक सिंह प्रयागराज के माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मैनेजर का काम कर रहा था। 15 अगस्त के दिन वह घर से ऑफिस प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र के चाकघाट में झंडारोहण करने गया था। वहां से घर लौट रहा था।

सुबह साढे दस बजे दिन जैसे ही मांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत धराव नारा गांव के सामने पहुंचा कि एक पिकअप वाहन से ओवरटेक करने लगा। इसी बीच सामने से आ रही ऑटो रिक्शा से टकरा गया। इसमें दीपक सिंह व आटो में सवार मेजा थाना क्षेत्र के अखरी शाहपुर गांव निवासी रंजू देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गई।

महिला को मांडा के सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी दोपहर बाद मौत हो गई। वहीं मीरजापुर के छानबे मंडल की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष विद्या सिंह के बेटे दीपक सिंह को स्वरूप रानी प्रयागराज में ले जाया गया। जहां दीपक की उपचार के दौरान मौत हो गई।