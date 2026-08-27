मीरजापुर में 5 सगे भाइयों ने एक साथ पास किया UPTET एग्जाम, गांव में जश्न का माहौल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। हलिया क्षेत्र के देवघटा पांडेय गांव के बेमौरी मजरे निवासी पुष्पेंद्र पांडेय के परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। बुधवार को घोषित यूपी टीइटी 2026 के परिणाम में एक ही परिवार के पांच सगे भाइयों ने एक साथ उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

ईडब्ल्यूएस वर्ग में सफल हुए पांचों भाइयों में रोहित कुमार पांडेय ने 120.99 अंक प्राप्त कर सर्वाधिक अंक हासिल किए। जितेंद्र पांडेय को 113.89, महेंद्र कुमार पांडेय को 106.69, संदीप कुमार पांडेय को 97.94 और राजेश कुमार पांडेय को 92.43 अंक मिले।