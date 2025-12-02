Language
    मीरजापुर में देर रात 40 भेड़ें चोरी, सोते रह गया भेड़ पालक, पुलिस ने शुरू की जांच

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:13 PM (IST)
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में हलिया थाना क्षेत्र के एक गांव से एक भेड़ पालक की 40 भेड़ें चोरी हो गईं। भेड़ पालक सो रहा था और उसे चोरी का पता नहीं चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

    पशुपालक सो रहे थे और चोर 40 भेड़ें चुरा ले गए।

    जागरण संवाददाता, पड़री (मीरजापुर)। पड़री थाना क्षेत्र के चांदलेवा गांव में सोमवार की रात के समय एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां पशुपालक सो रहे थे और चोर 40 भेड़ें चुरा ले गए।

    सुबह जब पशुपालक उठे, तो उन्हें अपने खाली बाड़े देखकर होश उड़ गए। पीड़ित पशुपालक मल्लू पाल ने प्रशासन से सुरक्षा और चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं, पुलिस मौके पर पहुंच कर छानबिन में जुटी।

    जानकारी के अनुसार पड़री थाना क्षेत्र के चांदलेवा निवासी मल्लू पाल भेड़ पालन का काम करते हैं जिनके पास कुल 120 भेड़ थी जिसे जाल से घेरा बनाने के बाद शाम को सभी भेड़ एकत्रित कर रखते थे और उन्हीं के बीच सोते थे।

    सोमवार की रात कुछ अज्ञात चोर उनकी 40 भेड़ उठा ले गए सुबह होने पर पशुपालक ने देखा उनके भेड़ों की संख्या कम थी तो चौंक गए। इसके बाद जिस पर उन्होंने पड़री पुलिस को सूचना दी। वहीं पड़री पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और जांच पड़ताल कर रही है। 