मीरजापुर में देर रात 40 भेड़ें चोरी, सोते रह गया भेड़ पालक, पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, पड़री (मीरजापुर)। पड़री थाना क्षेत्र के चांदलेवा गांव में सोमवार की रात के समय एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां पशुपालक सो रहे थे और चोर 40 भेड़ें चुरा ले गए।

सुबह जब पशुपालक उठे, तो उन्हें अपने खाली बाड़े देखकर होश उड़ गए। पीड़ित पशुपालक मल्लू पाल ने प्रशासन से सुरक्षा और चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं, पुलिस मौके पर पहुंच कर छानबिन में जुटी।

जानकारी के अनुसार पड़री थाना क्षेत्र के चांदलेवा निवासी मल्लू पाल भेड़ पालन का काम करते हैं जिनके पास कुल 120 भेड़ थी जिसे जाल से घेरा बनाने के बाद शाम को सभी भेड़ एकत्रित कर रखते थे और उन्हीं के बीच सोते थे।