ट्रांसफर पर हुई थी फूलों की बारिश, अब 13 साल बाद छोड़ी IAS की नौकरी; जानिए क्या है दिव्या मित्तल का अगला प्लान

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद की पूर्व जिलाधिकारी आइएएस दिव्या मित्तल ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर इस्तीफे की जानकारी होते जनपद में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गई। जनपद में विकास कार्यों और स्वभाव के चलते लोगों में काफी लोकप्रिय रहीं आइएएस दिव्या मित्तल के इस्तीफा को लेकर अगले कदम पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

कहा जा रहा है कि इनका अगला कदम समाज सेवा को लेकर राजनीति में आना हो सकता है। जनपद में तैनाती के दौरान दिव्या मित्तल विकास कार्यों को लेकर काफी चर्चित रहीं। राजनेताओं की बातों को दरकिनार कर अपने फैसले पर अडिग रहती थीं। उनके अडिग फैसले का ही परिणाम रहा कि आजादी के लगभग 76 साल बाद जनपद की पहाड़ी पर स्थित लहुरिया दह गांव के लोगों को पहली बार पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति मिली।

इसके पहले तक गांव के 1,200 लोग पानी के लिए पास के झरने पर निर्भर थे, जो गर्मियों में सूख जाता था। ऐसे में गांव में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकर ही एकमात्र साधन थे। इसके लिए गांव वालों को पैसा देना पड़ता था। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते है कि ट्रांसफर होने के बाद लोगों ने फूलों की वर्षा करके स्वागत करते हुए विदाई दी थी।



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पूर्व जिलाधिकारी गत 10 जुलाई को जनपद में जनता की नब्ज टटोलने के लिए अपने शुभचिंतकों से मुलाकात की थी। इस दौरान नए कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण के साथ ही राजस्व से जुड़े कई मामलों की समीक्षा की थी। इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन के साथ ही कछवां क्षेत्र के कई मंदिरों व सदर विधानसभा क्षेत्र के साथ ही जनपद की अन्य ग्राम पंचायतों में भी जाकर अपने शुभचिंतकों से मुलाकात व मंदिरों में दर्शन-पूजन किया था।

वर्ष 2022 में हुई जनपद में तैनाती

दिव्या मित्तल को शासन ने 18 सितंबर 2022 को मीरजापुर का डीएम की जिम्मेदारी सौंपी थी। वह मूलरूप से हरियाणा के रेवाड़ी की निवासी हैं, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में ही हुआ। उनकी पढ़ाई भी दिल्ली में ही हुई। 10वीं और 12वीं करने के बाद दिल्ली में ही बीटेक किया और फिर आइआइएम बेंगलुरु से एमबीए की। इसके बाद उनकी शादी हो गई। उनकी और पति गगनदीप सिंह की लंदन में बहुत अच्छे पैकेज पर नौकरी भी लग गई थी, लेकिन देश प्रेम इतना वह वहां ज्यादा दिन तक नहीं रह पाईं।