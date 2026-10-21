चुनार में नम आंखों से मां दुर्गा को दी विदाई, अगले बरस फिर आने का लगाया जयकारा

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। मां दुर्गा की आराधना, भक्ति और उल्लास से सराबोर वातावरण मंगलवार की देर रात तक भावुक विदाई के दृश्यों में बदल गया। चुनार नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में पूजा पंडालों में स्थापित दो दर्जन से अधिक दुर्गा प्रतिमाओं का गंगा तट के निकट बनाए गए अस्थायी पोखरे में विसर्जन किया गया।

इस दौरान भक्तों ने नम आंखों से मां भगवती को विदाई दी और अगले वर्ष फिर से आने का आह्वान किया। नगर के गंगेश्वरनाथ, चौक बाजार, मोची टोला, गल्ला मंडी, मोहाना और सरैयां सिकंदरपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों की पूजा समितियों के तत्वावधान में निकले विसर्जन जुलूस में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना।

डीजे की धुन पर थिरकते और अबीर-गुलाल उड़ाते भक्त मां की प्रतिमाओं के साथ नगर भ्रमण करते हुए नागरपुर स्थित विसर्जन स्थल पहुंचे। यहां विधि-विधान से एक-एक कर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। पूजा समितियों की ओर से श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। ग्राम रैपुरिया में निकले विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए।