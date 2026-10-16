जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। रामललित सिंह पीजी कालेज, कैलहट की छात्राओं ने अंतर महाविद्यालयीय तैराकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच स्वर्ण और दो रजत पदक जीत कर चुनार समेत जनपद को गौरवान्वित किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ओर से आयोजित प्रतियोगिता 15 अक्टूबर को बीएचयू के तरणताल में हुई।

प्रतियोगिता में कालेज की पूजा निषाद ने 100 मीटर और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण तथा 50 मीटर बैक स्ट्रोक में रजत पदक जीता। अर्चना निषाद ने 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में स्वर्ण पदक हासिल किया। अनुराधा निषाद ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण और 50 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक अपने नाम किया।