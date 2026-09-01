मीरजापुर में चुनार और सदर तहसील के 13 गांवों के सिवान में पहुंचा गंगा का पानी सब्जियाें की फसल डूबी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार व सदर तहसील क्षेत्र के 13 गांवों के सिवानों में गंगा बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इससे लगभग 300 बीघे की सब्जी व अन्य फसल डूब गई है। कोन व सीखड़ ब्लाक के गांवों में पानी पहुंचने से गांव के लोग चिंतित होने लगे है। चुनार के टमम्मलपुर गांव में तो नाव चलने लगी।

सुबह आठ बजे गंगा का जलस्तर 75.620 मीटर रहा , लेकिन दोपहर बाद से जलस्तर में कमी आने लगी। इससे दोपहर 12 बजे गंगा का जलस्तर 75.620 मीटर से घटकर 75.600 मीटर हो गया । हालांकि अभी चेतावनी बिंदु 76.724 तथा खतरे के निशान 77.724 मीटर के ऊपर पानी नहीं पहुंचा था।

तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई। इसके चलते कोन ब्लाक के मुवैया व मझरा गांव के 150 बीघा फसल डूबी है। इसके अलावा हरसिंहपुर व मल्लेपुर गांव तक पानी पहुंच गया। वहीं सीखड़ ब्लाक के टम्मलपुर व बहरामगंज में पानी पहुंचने से गांव में पानी भर गया है। वहां नाव चलने लगी।

इसके अलावा गंगा किनारे बसे समसपुर , भौरही, ऐबकपुर, जलालपुर माफी, बगही, गांगपुर और शिवपुर गांव खेतों में बाढ़ का पानी पहुंचने से बोई गई सब्जियां डूब गई। लोग पशुओं के लिए नाव से चारा लेकर आ रहे हैं। यहां भी लगभग 150 बीघे डूब गई है।