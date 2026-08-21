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मीरजापुर में खतरे के निशान से लगभग तीन मीटर नीचे गंगा का पानी, तेजी से गांवों की ओर बढ़ रहा जलस्तर

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Updated: Fri, 21 Aug 2026 01:15 PM (IST)

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जागरण संवाददाता, मीरजापुर। एक बार फिर गंगा का जलस्तर तेजी से बढने लगा है। जिसके चलते खतरे के निशान 77.724 मीटर से मात्र तीन मीटर पानी नीचे है। लगभग ढाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ने के कारण शुक्रवार सुबह आठ बजे 74.140 मीटर तक पहुंच गया। 12 घंटे में 32 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है।

बाढ़ के पानी से विंध्याचल के गंगा घाटों सहित नगर के पक्का घाट, कचहरी घाट, बरियाघाट तथा फतहां घाट की सीढ़ियां डूब गई हैं। प्रशासन की ओर से चेतावनी बिंदु 76.724 मीटर और खतरे का निशान 77.724 मीटर से पानी अभी नीचे रहने के बावजूद सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

गत छह दिन से लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। इसके चलते 12 घंटे में 32 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है। जिससे गंगा का 20 अगस्त से गंगा का जलस्तर 73.400 से बढ़कर दूसरे दिन 21 अगस्त को 74.140 मीटर तक पहुंच गया है।

प्रशासन की ओर से गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है। सभी को चेताया जा रहा है कि वह गंगा किनारे न जाएं। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ व अन्य नदियों का पानी गंगा में आ रहा है। इससे गंगा में पानी बढ़ रहा है। बताया गया कि चेतावनी बिंदु पार करने के बाद गंगा का पानी कोन ब्लाक के गांवो में प्रवेश करेगा। अभी अधिकांश स्थानों पर घाट किनारे ही पानी है।