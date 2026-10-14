जागरण संवाददाता, मीरजापुर। पूर्व आइएएस अध‍िकारी द‍िव्‍या म‍ित्‍तल ने आख‍िरकार अपने आगे के स‍ि‍यासी सफर को तय करने की ति‍थ‍ि जारी कर दी है। उन्‍होंने अपने सोशल मीड‍िया हैंडल पर पोस्‍टर जारी कर बताया है क‍ि 15 अक्‍टूबर को दोपहर एक बजे वह अपने सोशल मीडि‍या प्‍लेटफार्म के जर‍िए अपने आगामी स‍ियासी सफर की घोषणा करेंगी।

लंबे इंतजार के बाद मीरजापुर में सीएम योगी के कार्यक्रम के बीच पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल बड़ा ऐलान करने जा रही हैं। अपने राजनीतिक कैरियर और चुनाव को लेकर वह जानकारी देंगी। उनके नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। 15 अक्टूबर को इस ल‍िहाज से जिले में राजनीतिक भूचाल और नए समीकरण की उम्‍मीद जताई जा रही है।

मीरजापुर में अपने राजनीतिक सफर का अगला कदम15 अक्टूबर, दोपहर 1 बजे रखने की उन्‍होंने बात कही है। मीरजापुर विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ रही है। वर्ष 2022 चुनाव में रत्नाकर मिश्रा 118263 मत पाकर चुनाव जीते थे। जबकि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कैलाश चौरसिया को 77921 मत मिले थे। नगर विधानसभा क्षेत्र में इनकी भी अच्छी पकड़ रही है।