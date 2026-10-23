जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। जननीति भारत की अध्यक्ष एवं मीरजापुर की पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल 24 अक्टूबर को चुनार नगर के पहले दौरे पर रहेंगी। सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने मीरजापुर जनपद को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया है।

नवरात्र के नौ दिनों तक जिला मुख्यालय पर लोगों से जनसंपर्क करने के बाद अब उनकी नजर जिले की महत्वपूर्ण तहसीलों में शामिल चुनार पर है। उनके इस दौरे को नगर में जनसंपर्क अभियान के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दिव्या मित्तल चुनार पहुंचकर सबसे पहले गुहराज निषाद पार्क में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। इसके बाद चुनार बाजार में व्यापारियों से मुलाकात कर संवाद करेंगी। तहसील परिसर में अधिवक्ताओं से भी भेंट कर बातचीत करेंगी।

दौरे के दौरान वह चुनार दुर्ग परिसर स्थित भर्तृहरि की समाधि, बाबा कासिम सुलेमानी की दरगाह तथा दुर्गा मंदिर में दर्शन-पूजन भी करेंगी। मीरजापुर की जिलाधिकारी रहते हुए दिव्या मित्तल का चुनार से विशेष जुड़ाव रहा है। उनके कार्यकाल में नगर में तीन दिवसीय चुनार महोत्सव का आयो जन कराया गया था। इस आयोजन की यादें आज भी स्थानीय लोगों के बीच बनी हुई हैं। उनके स्थानांतरण के बाद से नगर में दोबारा चुनार महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका है।