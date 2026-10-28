जागरण संवाददाता, मीरजापुर। एआई बेस्ड लाइव स्ट्रीमिंग के बीच पहली बार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) व वीवी पैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) भिस्खुरी स्थित गोदाम पर चल रही है। जनपद में अबतक लगभग 2920 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवी पैट की एफएलसी की गई।

प्रभारी व एसओसी अशोक तिवारी ने बताया कि इंजीनियरों की टीम द्वारा जनपद के भिस्खुरी स्थित गाेदाम में रखे गए 3229 बैलेट यूनिट, 3229 कंट्रोल यूनिट व 3229 वीवी पैट की निरंतर एफएलसी की जाएगी। आब्जर्वर निर्वाचन के संयुक्त सचिव गोपीनाथ कुंवर और शिवम अरोड़ा की निगरानी में एफएलसी चल रही है। इसके मददेनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

जनपद में अब कुल 16,82,966 मतदाता

विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग व जिला प्रशासन की तैयारी चल रही है। जनपद में 16,82,966 मतदाता हैं। इसमें 9,13,867 पुरुष, 7,69,040 महिला और 50 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। एसआइआर प्रक्रिया के बाद जनपद में 1,15,427 मतदाता बढ़े हैं। इसमें 58,201 पुरुष व 57,215 महिला के साथ ही 11 थर्ड जेंडर मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।