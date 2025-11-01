विंध्य क्षेत्र में 1.7 लाख किसानों ने नहीं कराई फार्मर रजिस्ट्री, पीएम सम्मान निधि पर मंडराया संकट

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्य क्षेत्र में 1,77,737 किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है। 2,05055 किसान अपना फार्मर रजिस्ट्री (किसान पंजीकरण) करा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21 वीं किस्त व कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दिया गया है। बावजूद इसके किसानों की ओर से सुस्ती बरती जा रही है।

जनपद में तहसीलवार बात करें तो चुनार तहसील में 119082 में से 66963, मीरजापुर सदर में 153175 में से 80627, मड़िहान में 46438 में से 24843 और लालगंज में 64097 में से 32622 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री अर्थात किसान पंजीकरण करवाया है।

उप निदेशक कृषि विकेश पटेल ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से शासन के निर्देश पर यह कदम सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी रुकावट के पात्र किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए, जिला प्रशासन की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।