चुनार में श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ रामलीला का भावपूर्ण मंचन, जयकारों से गूंजा पंडाल

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। श्री राघवेंद्र रामलीला नाट्य समिति की ओर से रामलीला मैदान चुनार में चल रही रामलीला के 20वें दिन भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। भगवान श्रीराम के अयोध्या के राजा बनने का दृश्य देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। पूरा पंडाल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।

वाराणसी से आईं गायिका पिंकी मिश्रा, धीरज तिवारी, सेजल ठाकुर और वीरेंद्र श्रीवास्तव की भक्तिमय संगीत प्रस्तुतियों ने वातावरण को राममय बना दिया। भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु भावविभोर होकर प्रभु श्रीराम की भक्ति में लीन रहे। गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्रीराम का तिलक कर उनका राज्याभिषेक किया। इसके बाद ऋषि-मुनियों ने भी उनका तिलक कर आशीर्वाद दिया।

भगवान श्रीराम माता सीता के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। हर्षातिरेत में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान के साथ पूरी अयोध्या ने उत्सव मनाया गया। अवधपुरी नरेश श्रीराम ने महाराज सुग्रीव, अंगद, विभीषण सहित अन्य सहयोगियों को अलंकार एवं आभूषण भेंटकर अयोध्या से विदा किया।