शारदीय नवरात्र पर मां विंध्यवासिनी का नहीं लगेगा शयन, भक्तों के लिए 20 घंटे खुला रहेगा दर्शन

जागरण संवाददाता, विंध्याचल (मीरजापुर)। शारदीय नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी का शयन नहीं लगेगा अर्थात मां विश्राम नहीं करेंगी। भक्तों के लिए दर्शन पूूजन 20 घंटे अनवरत खुला रहेगा। नवरात्र में मां के भक्तों को चार समय भव्य-दिव्य आरती का दर्शन मिलेगा, इसमें मंगला, मध्यान्ह, संध्या व बड़ी आरती होगी। साथ ही मां विंध्यवासिनी के चरण स्पर्श पर नवरात्र में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

शारदीय नवरात्र आगामी 10/11 अक्टूबर से प्रारंभ होकर नौ दिवसीय नवरात्र मेला 20 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें देश के कोने-कोने से मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। नव्य भव्य विंध्य नगरी एक बार फिर श्रद्धा, भक्ति, भव्यता और दिव्यता के रंग में रंगने को तैयार है।

मां विंध्यवासिनी देवी के साथ मां काली और मां अष्टभजा भक्तों को अनवरत दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करेंगी। विंध्य क्षेत्र में विशेष सुरक्षा के साथ मंदिर परिसर में विशेष सजावट और सेवा की व्यवस्था की गई है। विंध्य पंडा समाज की ओर से मां के श्रृंगार और आरती का विशेष समय निर्धारित किया गया है। श्रृंगार का विशेष महत्व होने के कारण, प्रत्येक आरती से पहले मां का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। निर्धारित ड्रेस में ही पुरोहित भक्तों को दर्शन पूजन कराएंगे।