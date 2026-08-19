मीरजापुर में पशु तस्करी में उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी निलंबित, नेता और प्रधान तक की मिलीभगत सामने आई
मीरजापुर के लालगंज ब्लाक स्थित सोनबरसा गो-आश्रय स्थल से गोवंशीय पशुओं की तस्करी के मामले में उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. तेजेंद्र सिंह को निलंबित ...और पढ़ें
HighLights
उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. तेजेंद्र सिंह पशु तस्करी में निलंबित.
सोनबरसा गो-आश्रय स्थल से गोवंशीय पशुओं की तस्करी का खुलासा.
ग्राम प्रधान और कई अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई.
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। लालगंज ब्लाक के सोनबरसा स्थित गो-आश्रय स्थल से गोवंशीय पशुओं की तस्करी के मामले में शासन ने उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. तेजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। उन पर गो-आश्रय स्थल में संरक्षित पशुओं के निरीक्षण और देखभाल में लापरवाही बरतने का आरोप है। शासन स्तर से उनके विरुद्ध जांच जारी है। निलंबन के बाद चुनार के उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. युद्धवीर सिंह को लालगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
गत 31 जनवरी को सोनबरसा के गो-आश्रय स्थल से गोवंशीय पशुओं की तस्करी का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में अपना दल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष और दुबार देवघटा सोनवर्षा के ग्राम प्रधान श्याम बहादुर पटेल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने श्याम बहादुर पटेल को प्रधान पद से हटा दिया था।
जांच में ग्राम पंचायत अधिकारी कृष्णलाल को भी दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया। गो-आश्रय स्थल के अभिलेखों और मौके पर संरक्षित गोवंश की संख्या में अंतर, पशुओं की टैगिंग न होने, शासकीय कार्यों में रुचि न लेने और दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता के आरोप में जगदंबा प्रसाद सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी, राजकीय पशु सेवा केंद्र, लहंगपुर को भी निलंबित किया गया है। शासन ने गोपनीय जांच कराई, जिसमें उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. तेजेंद्र सिंह भी दोषी पाए गए।
पिकअप पलटी तो खुला तस्करी का राज
गत 27 जनवरी को सोनबरसा गो-आश्रय स्थल से पशुओं को लादकर बिहार ले जा रही पिकअप का पुलिस ने पीछा किया। घेराबंदी के दौरान वाहन पलट गया और पुलिस ने सोनभद्र निवासी चालक अनिल प्रजापति को पकड़ लिया। इस दौरान बिहार के कैमूर निवासी दिलीप फरार हो गया। पूछताछ में चालक ने बताया कि ग्राम प्रधान श्याम बहादुर अपने पुत्र और केयरटेकर राजेश कोल के साथ मिलकर गो-आश्रय स्थल से पशु भेजता था। इसके बदले उसे प्रति चक्कर 20 हजार रुपये मिलते थे।
गोवंशीय पशुओं की तस्करी के मामले में उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी लालगंज डा. तेजेंद्र सिंह को निलंबित किया गया है। शासन स्तर से उनके खिलाफ जांच जारी है। संरक्षित पशुओं की देखभाल और निरीक्षण की जिम्मेदारी उनके पास थी। दायित्वों का निर्वहन न करने पर शासन ने कार्रवाई की है।