जागरण संवाददाता, मीरजापुर। लालगंज ब्लाक के सोनबरसा स्थित गो-आश्रय स्थल से गोवंशीय पशुओं की तस्करी के मामले में शासन ने उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. तेजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। उन पर गो-आश्रय स्थल में संरक्षित पशुओं के निरीक्षण और देखभाल में लापरवाही बरतने का आरोप है। शासन स्तर से उनके विरुद्ध जांच जारी है। निलंबन के बाद चुनार के उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. युद्धवीर सिंह को लालगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

गत 31 जनवरी को सोनबरसा के गो-आश्रय स्थल से गोवंशीय पशुओं की तस्करी का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में अपना दल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष और दुबार देवघटा सोनवर्षा के ग्राम प्रधान श्याम बहादुर पटेल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने श्याम बहादुर पटेल को प्रधान पद से हटा दिया था।

जांच में ग्राम पंचायत अधिकारी कृष्णलाल को भी दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया। गो-आश्रय स्थल के अभिलेखों और मौके पर संरक्षित गोवंश की संख्या में अंतर, पशुओं की टैगिंग न होने, शासकीय कार्यों में रुचि न लेने और दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता के आरोप में जगदंबा प्रसाद सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी, राजकीय पशु सेवा केंद्र, लहंगपुर को भी निलंबित किया गया है। शासन ने गोपनीय जांच कराई, जिसमें उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. तेजेंद्र सिंह भी दोषी पाए गए।