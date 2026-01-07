Language
    माघ मेला में नौकरी देने के नाम पर साइबर ठगों ने 48 लोगों का खाता खुलवाया, दो करोड़ का लेनदेन

    By Abhishek sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:35 PM (IST)

    माघ मेले के दौरान मीरजापुर के चील्ह क्षेत्र में साइबर ठगों ने नौकरी का झांसा देकर 48 लोगों के बैंक खाते खुलवाए। ठगों ने इन खातों का उपयोग कर लगभग दो क ...और पढ़ें

    पुलिस ने संबंधित बैंक खाते बंद कर दिए हैं और मामले की गहन जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। इस बार माघ मेला में नौकरी देने के नाम पर साइबर ठगों ने 48 लोगों का बैंक में खाता खुलवाया और उनमें दो करोड़ का लेनदेन क‍िया है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद खाताधारकों के होश उड़ गए हैं। 

    माघ मेला के दौरान चील्ह क्षेत्र के मलाधरपुर गांव में एक साइबर ठग ने 48 स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनके बैंक में खाता खुलवाया। ठग ने यूकों बैंक मलाधरपुर में इन सभी का खाता खुलवाने के बाद उनके बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गया। इसके बाद उसने इन खातों का दुरुपयोग करते हुए लगभग दो करोड़ रुपये का लेनदेन किया।

    जब पीड़ितों को इस धोखाधड़ी का पता चला, तो उन्होंने क्षेत्र पंचायत सदस्य भारतेंदु यादव को इस मामले की जानकारी दी। भारतेंदु यादव ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चील्ह थाने में एक तहरीर दी, जिसके आधार पर अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

    पुलिस अब मामले की गहन छानबीन कर रही है। चील्ह थाने के थानेदार ने बताया कि एक युवक ने 48 लोगों के लिए नया सिम और खाता खुलवाकर धोखाधड़ी की है। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित बैंक खाता अब बंद कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है।

    इस घटना ने स्थानीय समुदाय में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। लोग अब नौकरी के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने में सतर्क हो गए हैं। साइबर ठगों की इस प्रकार की गतिविधियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोगों को अपने व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।

    पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें और नौकरी के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से पहले पूरी तरह से जांच-पड़ताल करें। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को इस प्रकार की धोखाधड़ी का सामना करना पड़े, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

    इस घटना ने यह भी दर्शाया है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वह इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए और लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करे।

    इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए आवेदन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।