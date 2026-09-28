मीरजापुर में कांग्रेसी बोले - 'भाजपा सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा निर्वाचन आयोग, हटाए जाएं मुख्य निर्वाचन आयुक्त'

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कलेक्ट्रेट में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेसजनों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। जिला अध्यक्ष डा. शिव कुमार सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि देश की संस्थाओं को बेचने, रोजगार और खाद चोरी करने का आरोप लगाया। कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पक्षपातपूर्ण रवैये से लोकतंत्र विरोधी वोट चोरी की साजिश और मतदाता सूची में धांधली से पूरा देश आक्रोशित है। इस तानाशाही के खिलाफ कांग्रेसजन प्रदेशभर में सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं।

अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर व पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार वोट चोरी कर लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। शहर अध्यक्ष भगवानदत्त पाठक उर्फ राजन पाठक ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लोकतंत्र की हत्या की है।