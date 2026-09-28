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मीरजापुर में कांग्रेसी बोले - 'भाजपा सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा निर्वाचन आयोग, हटाए जाएं मुख्य निर्वाचन आयुक्त'

By Amit Kumar Tiwari Edited By: Abhishek sharma
Published: Mon, 28 Sep 2026 04:35 PM (IST)

कांग्रेस ने मीरजापुर कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। उन्होंने चुनाव आयोग ...और पढ़ें

HighLights

  1. कांग्रेस ने मीरजापुर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया।

  2. प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला दहन।

  3. चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कलेक्ट्रेट में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेसजनों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। जिला अध्यक्ष डा. शिव कुमार सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि देश की संस्थाओं को बेचने, रोजगार और खाद चोरी करने का आरोप लगाया। कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पक्षपातपूर्ण रवैये से लोकतंत्र विरोधी वोट चोरी की साजिश और मतदाता सूची में धांधली से पूरा देश आक्रोशित है। इस तानाशाही के खिलाफ कांग्रेसजन प्रदेशभर में सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं।

अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर व पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार वोट चोरी कर लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। शहर अध्यक्ष भगवानदत्त पाठक उर्फ राजन पाठक ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लोकतंत्र की हत्या की है।

जिला पंचायत सदस्य शिव शंकर चौबे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मिन्हाज अहमद छोटे खान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने और विवादित मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की।

गुलाबचंद्र पांडेय, शशि भूषण दुबे पथिक, भूपेंद्र शुक्ला, रमेशचंद्र प्रजापति पप्पू, सुधाकर, अर्चना चौबे, अमरनाथ पांडेय, राजधर दुबे, दुर्गा प्रसाद चौधरी, जनार्दन पाठक, मनीष दुबे ने विचार व्यक्त किया। इश्तियाक अंसारी, जगदीश्वर दुबे, अंकुर श्रीवास्तव, कपिल सोनकर, लखन मास्टर, कैलाश प्रजापति, सूर्यभान पटेल, शबनम अंसारी, अर्चना मिश्रा, मधुलता सैलानी आदि मौजूद रहे।