जागरण संवाददाता, मीरजापुर। ज‍िले की पूर्व डीएम रह चुकी द‍िव्‍या म‍ित्‍तल ने प्रदेश भर में अपने प्रत्‍याशी उतारने और चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद अब सरकार और सरकारी मशीनरी पर हमलावर हैं। एक वीड‍ि‍यो जारी कर उन्‍होंने सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया है।

द‍िव्या म‍ित्‍तल ने आरोप लगाया है क‍ि हमारे देश की काबिलियत ये कि चंद्रयान ने चांद पर पानी खोज निकाला, और हमारे देश के लोगों की किस्मत ये कि घर में पानी नसीब नहीं। तो कमी क्या है? काबिलियत की तो कमी नहीं है। कमी है इरादे की, लोगों के प्रति सोच की, और भविष्य की फ़िक्र की। नीति वही जहाँ न्याय हो, न्याय वहीं जहाँ सबकी सुनवाई हो। जननीति भारत पार्टी — अब होगी सुनवाई।