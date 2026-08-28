मीरजापुर में भाजपा नेता के पुत्र सहित तीन पर छेड़खानी, आइटी एक्ट सहित अन्य आरोप में मुकदमा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। पुलिस ने गुरुवार को भाजपा के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कछवां के संरक्षक और नामित पूर्व सभासद के पुत्र सहित तीन लोगों के विरुद्ध छेड़खानी, आइटी एक्ट व जान से मारने की धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है।

कछवां थानाध्यक्ष अमरजीत चौहान ने बताया कि एक व्यक्ति ने गुरुवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कछवां के संरक्षक और नगर पंचायत के नामित पूर्व सभासद बृजेश गुप्ता के पुत्र जितेंद्र गुप्ता उर्फ सोनू तथा उसके साथी चंदन विश्वकर्मा व दर्शन के विरुद्ध तहरीर दी। आरोप लगाया कि इन लोगों ने एआइ की मदद से मेरे घर के एक युवती का फोटो एडिट करके इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया।