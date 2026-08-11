जागरण संवाददाता, मीरजापुर। दुबार कला पुलिस चौकी से 400 मीटर दूर लालगंज क्षेत्र के दुबार कला वैसान बस्ती में मंगलवार सुबह एक युवक का खून से लतपथ शव खेत में मिला। मृतक के सिर में चोट के निशान और कान से खून बह रहा था। स्वजन उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शव सौंपने से इनकार कर दिया है।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। शव की पहचान दुबार कला गांव के वैसान बस्ती निवासी स्वर्गीय राम गोविंद कोरी के 37 वर्षीय पुत्र कमलेश उर्फ छोटे कोरी के रूप में हुई है। एएसपी आपरेशन राजकुमार मीना व एसडीएम अजीत कुमार के आश्वासन पर तीन घंटे बाद लगभग 11 बजे स्वजन माने तो शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

कमलेश मुंबई में गाड़ी चलाते थे और अपने बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए छह दिन पहले घर आए थे। मुंडन शुक्रवार को होना था। सोमवार शाम कमलेश अपने पट्टीदार राम सजीवन को मुंडन का निमंत्रण देने गए थे । वे रात में घर वापस नहीं लौटे। सुबह उनका शव गांव के पास खेत में मिला ताे स्वजन पहुंचे।

घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मीणा, सीओ अमर बहादुर, इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पांडेय और चौकी प्रभारी कुंवर मनोज सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। स्वजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। कमलेश तीन भाइयों में सबसे छोटे थे।

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