बीएचयू के नर्सिंग संकाय के छात्र 22 वर्षीय विशाल यादव निवासी सूरजपुर जिला मऊ और 20 वर्षीय छात्रा साइना निवासी जम्मू-कश्मीर एक साथ अहरौरा के हिनौता गांव स्थित एक्वा जंगल वाटर पार्क घूमने आ रहे थे। डिवाइडर क्रॉस करते समय सोनभद्र की दिशा से वाराणसी की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बुलेट सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग।

Your browser does not support the audio element.

चुनार (मीरजापुर), संवाद सहयोगी। वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर अहरौरा के बिल्लोकुंड गेट के पास गुरुवार को बुलेट सवार बीएचयू के छात्र-छात्रा को कार ने टक्कर मार दी। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौरा से प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया, जहां छात्र विशाल यादव ने दम तोड़ दिया। घूमने जा रहे थे छात्र-छात्रा बीएचयू के नर्सिंग संकाय के छात्र 22 वर्षीय विशाल यादव निवासी सूरजपुर, जिला मऊ और 20 वर्षीय छात्रा साइना निवासी जम्मू-कश्मीर एक साथ अहरौरा के हिनौता गांव स्थित एक्वा जंगल वाटर पार्क घूमने आ रहे थे। डिवाइडर क्रॉस करते समय सोनभद्र की दिशा से वाराणसी की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बुलेट सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बीएचयू नर्सिंग संकाय में तृतीय वर्षीय के छात्र थे व‍िशाल विशाल बीएचयू नर्सिंग संकाय में तृतीय वर्षीय के छात्र थे। कार सवार चंदौली के सकलडीहा निवासी महेंद्र यादव ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ के कोरबा में व्यवसाय करते हैं। वह अपने पिता की बरसी पर पत्नी राधिका यादव को साथ लेकर अपने पैतृक गांव जा रहे थे। स्टेट हाईवे पांच ए पर बुलेट सवार अचानक गाड़ी के सामने आ गए और दुर्घटना हो गई। कार सवार राधिका यादव को भी हल्की चोट आई है। प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह ने बताया कि कार चालक व वाहन को थाने में लाया गया है। घायल छात्रा को उपचार के लिए वाराणसी एंबुलेंस से भेजा गया है।

Edited By: Vinay Saxena