मीरजापुर रेलवे स्टेशन के मुख्यद्वार के पास खानाबदोशों में मारपीट, देर तक मची रही अफरातफरी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर साेमवार की रात लगभग आठ बजे दो व्यक्ति (खानाबदोश कंजर) शराब के नशे में मारपीट करने लगे। देखते ही देखते दोनों की ओर से महिलाएं और बच्चे भी कूद पड़े, जिससे अफरा-तफरी मच गई।जानकारी हाेते ही आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस पहुंच गई। बीच बचाव कर दोनों पक्ष को अलग कर स्टेशन से बाहर किया गया, तब जाकर राहत मिली।

स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में इधर उधर से मांग कर खाने कमाने वाले खानाबदोश किस्म के लोग रात में कही से आए गए।परिसर में ही खाना खाने के बाद दो व्यक्ति जमकर शराब पी लिया। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों में तू तू मैं मैं और आपस में गाली गलौज करने लगे। कुछ ही पल में दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े और मारपीट करने लगे।