जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अदलहाट क्षेत्र के अचितपुर गांव में शनिवार को शादी की जिद में एक युवक टावर पर चढ़ गया। करीब चार घंटे तक वह बि‍जली के टावर पर बैठा रहा। पुलिस ने समझा- बुझाकर उसे शाम करीब पांच बजे सुरक्षित नीचे उतारा। हालांकि नीचे उतरते ही युवक मौके से भाग गया। पुलिस परिवार से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है।

अचितपुर गांव निवासी बाबू उर्फ टमाटर (23) पुत्र बिरजू एक युवती को अपने साथ लेकर चला गया था। बाद में स्वजनों ने युवती को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया। इससे नाराज युवक युवती से शादी कराने की जिद पर अड़ गया। शनिवार दोपहर करीब एक बजे वह गांव में लगे टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर बैठा देख ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।