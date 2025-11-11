शिक्षिका का अटैचमेंट खत्म होते ही भड़की छात्राएं, आटो पकड़कर पहुंची डीएम के पास
मीरजापुर के लालगंज में राजकीय हाईस्कूल लहंगपुर के छात्रों ने शिक्षिका का अटैचमेंट रद्द होने पर विरोध जताया। वे ऑटो से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अटैचमेंट निरस्त करने से पढ़ाई बाधित होने की बात कही। शिक्षिका 15 साल से अटैचमेंट पर थीं, अटैचमेंट रद्द होने से बरौंधा में रसायन विज्ञान की पढ़ाई भी प्रभावित है।
जागरण संवाददाता, लालगंज(मीरजापुर)। लालगंज क्षेत्र के लहंगपुर में स्थित राजकीय हाईस्कूल के छात्र छात्राएं मंगलवार को टेंपो (आटो) से सवार होकर जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने अपनी शिक्षिका का अटैचमेंट निरस्त किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे उनकी पढ़ाई ठप हो जाएगी।
संबंधित शिक्षिका की नियुक्ति वर्ष 2011 में बरौंधा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान प्रवक्ता पद पर हुई थी। लेकिन महज छह माह के भीतर ही उनका अटैचमेंट लहंगपुर में स्थित नवीन राजकीय हाईस्कूल विद्यालय में कर दिया गया। तब से लेकर अब तक, यानी करीब 15 वर्ष से वे अटैचमेंट पर ही सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं।
शासन के हालिया आदेश के बाद प्रमुख सचिव (शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में अटैचमेंट व्यवस्था समाप्त की गई। इसी क्रम में लहंगपुर की उक्त शिक्षिका डा. सुषमा सिंह और खरीहट के शिक्षक सत्यानंद पाठक का अटैचमेंट भी रद्द कर दिया गया। बरौंधा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान की पढ़ाई अब वर्षों से ठप है क्योंकि वहां इस विषय की कोई दूसरी प्रवक्ता नियुक्त नहीं की गई है।
उधर, बरौंधा में स्थानीय लोगों का कहना है कि अटैचमेंट व्यवस्था ने बरौंधा की छात्राओं को विषयविहीन कर दिया है और अब लहंगपुर की छात्राएं भी शिक्षा से वंचित हो रही हैं। इधर संबद्धता खत्म होने पर छात्र छात्राएं जिलाधिकारी से मिलने जिला मुख्यालय रवाना हो गई। वहीं लहंगपुर में अटैच शिक्षिका ने छात्राओं के प्रदर्शन से खुद को अंजान बताया और कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।