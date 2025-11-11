जागरण संवाददाता, लालगंज(मीरजापुर)। लालगंज क्षेत्र के लहंगपुर में स्थित राजकीय हाईस्कूल के छात्र छात्राएं मंगलवार को टेंपो (आटो) से सवार होकर जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने अपनी शिक्षिका का अटैचमेंट निरस्त किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे उनकी पढ़ाई ठप हो जाएगी।

संबंधित शिक्षिका की नियुक्ति वर्ष 2011 में बरौंधा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान प्रवक्ता पद पर हुई थी। लेकिन महज छह माह के भीतर ही उनका अटैचमेंट लहंगपुर में स्थित नवीन राजकीय हाईस्कूल विद्यालय में कर दिया गया। तब से लेकर अब तक, यानी करीब 15 वर्ष से वे अटैचमेंट पर ही सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं।

शासन के हालिया आदेश के बाद प्रमुख सचिव (शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में अटैचमेंट व्यवस्था समाप्त की गई। इसी क्रम में लहंगपुर की उक्त शिक्षिका डा. सुषमा सिंह और खरीहट के शिक्षक सत्यानंद पाठक का अटैचमेंट भी रद्द कर दिया गया। बरौंधा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान की पढ़ाई अब वर्षों से ठप है क्योंकि वहां इस विषय की कोई दूसरी प्रवक्ता नियुक्त नहीं की गई है।