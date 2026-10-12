'कई अफसर बना चुके हैं पार्टी, इन्हें भी जनता देगी जवाब'; दिव्या मित्तल को लेकर पहली बार बोलीं अनुप्रिया पटेल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल रविवार को विंध्यवासिनी धाम पहुंचीं। नवरात्र के नौ दिन विंध्यवासिनी धाम में दर्शन-पूजन, पाठ करेंगी। लहुरियादह में पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण और स्थानीयजन से मुलाकात करेंगी। उनकी समस्याएं सुनेंगी।

नवरात्र में अपने राजनीतिक करियर को लेकर बड़ी घोषणा भी कर सकती हैं। हालांकि राजनीतिक अटकलों पर उन्होंने कहा कि वह किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहीं। अपने अगले कदम के बारे में जल्द जानकारी देंगी।

इस बीच केंद्रीय राज्यमंत्री व अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने रविवार को वाराणसी सर्किट हाउस में जागरण से बातचीत में पहली बार पूर्व प्रशासनिक अफसर दिव्या मित्तल पर अपनी चुप्पी तोड़ी।

दोनों के बीच जगजाहिर है खींचतान

कहा, कई अफसर पहले भी पार्टी बना चुके हैं। इन्हें मीरजापुर की जनता स्वयं जवाब दे देगी। उन्होंने चुनाव की तैयारी पर कहा कि इस बार 100 प्रतिशत जीत स्ट्राइक लक्ष्य है। अनुप्रिया मीरजापुर से सांसद हैं। दिव्या मित्तल के मीरजापुर से डीएम रहते दोनों के बीच खींचतान जगजाहिर रही है।