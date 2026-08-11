चुनार के आकर्ष दुबे ने सेना में हासिल किया लेफ्टिनेंट पद, ऑल इंडिया रैंक-2 से बढ़ाया क्षेत्र का गौरव

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। चुनार के होनहार युवा आकर्ष दुबे ने भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर जनपद का गौरव बढ़ाया है। चयन प्रक्रिया में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक-2 हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही चुनार और आसपास के क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आकर्ष का चयन फ्लाइंग लेफ्टिनेंट/फ्लाइंग ऑफिसर के लिए भी हुआ है।

बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी के अस्पताल में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत अमित कुमार दूबे व कल्पना दूबे के पुत्र आकर्ष ने कक्षा दो तक सेंट थॉमस स्कूल चुनार में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कक्षा 10 तक सेंट जॉन्स स्कूल डीएलडब्ल्यू में अध्ययन किया और कक्षा 12 की शिक्षा वाराणसी स्थित क्रिमसन वर्ल्ड स्कूल से पूरी करने के बाद उन्होंने ओडिशा की कलिंगा यूनिवर्सिटी से बीटेक किया।

इसके बाद सेना में अधिकारी बनने के लक्ष्य को लेकर निरंतर मेहनत और तैयारी की। अपनी लगन और अनुशासन के बल पर उन्होंने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया। आकर्ष के दादा स्व. उमाकान्त द्विवेदी पीडीएनडी इंटर कालेज चुनार में जीव विज्ञान के अध्यापक रहे हैं। परिवार की शिक्षा और संस्कारों की पृष्ठभूमि का आकर्ष के व्यक्तित्व और सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।