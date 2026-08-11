चुनार के आकर्ष दुबे ने सेना में हासिल किया लेफ्टिनेंट पद, ऑल इंडिया रैंक-2 से बढ़ाया क्षेत्र का गौरव
चुनार के आकर्ष दुबे ने भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने चयन प्रक्रिया में ऑल इंडिया रैंक-2 प्राप्त की है, ...और पढ़ें
HighLights
आकर्ष दुबे भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट चयनित हुए।
उन्होंने ऑल इंडिया रैंक-2 हासिल कर जनपद को गौरवान्वित किया।
आकर्ष का चयन फ्लाइंग लेफ्टिनेंट/ऑफिसर के लिए भी।
जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। चुनार के होनहार युवा आकर्ष दुबे ने भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर जनपद का गौरव बढ़ाया है। चयन प्रक्रिया में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक-2 हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही चुनार और आसपास के क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आकर्ष का चयन फ्लाइंग लेफ्टिनेंट/फ्लाइंग ऑफिसर के लिए भी हुआ है।
बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी के अस्पताल में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत अमित कुमार दूबे व कल्पना दूबे के पुत्र आकर्ष ने कक्षा दो तक सेंट थॉमस स्कूल चुनार में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कक्षा 10 तक सेंट जॉन्स स्कूल डीएलडब्ल्यू में अध्ययन किया और कक्षा 12 की शिक्षा वाराणसी स्थित क्रिमसन वर्ल्ड स्कूल से पूरी करने के बाद उन्होंने ओडिशा की कलिंगा यूनिवर्सिटी से बीटेक किया।
इसके बाद सेना में अधिकारी बनने के लक्ष्य को लेकर निरंतर मेहनत और तैयारी की। अपनी लगन और अनुशासन के बल पर उन्होंने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया। आकर्ष के दादा स्व. उमाकान्त द्विवेदी पीडीएनडी इंटर कालेज चुनार में जीव विज्ञान के अध्यापक रहे हैं। परिवार की शिक्षा और संस्कारों की पृष्ठभूमि का आकर्ष के व्यक्तित्व और सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
आकर्ष की उपलब्धि पर विधायक अनुराग सिंह, चेयरमैन मंसूर अहमद, काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्र, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रामेश्वरदास अग्रवाल, परिवार, वंशीधर चतुर्वेदी, अखिलेश पांडेय, श्यामधर चतुर्वेदी आदि ने उनकी सफलता को क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया है।