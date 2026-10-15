पंचायत चुनाव की मीरजापुर में बढ़ी सरगर्मी, तीन माह में चुनाव कराने के आदेश से पंचायतों में बैठकों का दौर शुरू

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। ज‍िले सह‍ित व‍िंंध्‍य क्षेत्र में अब पंचायत चुनाव की रणनीत‍ि बननी शुरू हो गई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव को प्रदेश में तीन महीने के भीतर कराने का निर्देश जारी क‍िया है। हालांक‍ि चुनाव होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक की भूम‍िका न‍िभाते रहेंगे। यह फैसला इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनाए जाने क बाद से ही चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है।

प्रदेश में आगामी तीन माह में पंचायत चुनाव कराने का हाईकोर्ट की ओर से फैसला बुधवार को आया है, इसके बाद से पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। गंवई पंचायतों का दौर शुरू हो चुका है और घर गांव मोहल्‍लों और मजरों में वोटों की गुणा गणि‍त पुराने लडैया करने लगे हैं।

गत 10 जून माह में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली 2026 के अंतिम प्रकाशन के बाद जनपद में कुल 31,780 मतदाता बढ़े थे। इसमें सर्वाधिक 23585 पुरुष मतदाता बढ़े हैं। वहीं 8195 महिला मतदाता बढ़ी हैं। अब कुल 18,09,678 मतदाता हैं। इसमें से 9,65,298 पुरुष व 8,44,380 महिला मतदाता शामिल हैं।

त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण की समाप्ति के बाद निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन किया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विनोद कुमार सिंह के अनुसार अंतिम प्रकाशन के बाद जनपद में कुल 18,09,678 मतदाता हैं।