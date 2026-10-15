पंचायत चुनाव की मीरजापुर में बढ़ी सरगर्मी, तीन माह में चुनाव कराने के आदेश से पंचायतों में बैठकों का दौर शुरू
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मीरजापुर में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, जिसमें तीन महीने के ...और पढ़ें
HighLights
हाईकोर्ट ने तीन माह में पंचायत चुनाव कराने का दिया निर्देश।
मीरजापुर में 31,780 नए मतदाता जुड़े, कुल 18 लाख पार।
निवर्तमान ग्राम प्रधान चुनाव तक प्रशासक की भूमिका निभाएंगे।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जिले सहित विंंध्य क्षेत्र में अब पंचायत चुनाव की रणनीति बननी शुरू हो गई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव को प्रदेश में तीन महीने के भीतर कराने का निर्देश जारी किया है। हालांकि चुनाव होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका निभाते रहेंगे। यह फैसला इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनाए जाने क बाद से ही चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है।
प्रदेश में आगामी तीन माह में पंचायत चुनाव कराने का हाईकोर्ट की ओर से फैसला बुधवार को आया है, इसके बाद से पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। गंवई पंचायतों का दौर शुरू हो चुका है और घर गांव मोहल्लों और मजरों में वोटों की गुणा गणित पुराने लडैया करने लगे हैं।
गत 10 जून माह में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली 2026 के अंतिम प्रकाशन के बाद जनपद में कुल 31,780 मतदाता बढ़े थे। इसमें सर्वाधिक 23585 पुरुष मतदाता बढ़े हैं। वहीं 8195 महिला मतदाता बढ़ी हैं। अब कुल 18,09,678 मतदाता हैं। इसमें से 9,65,298 पुरुष व 8,44,380 महिला मतदाता शामिल हैं।
त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण की समाप्ति के बाद निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन किया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विनोद कुमार सिंह के अनुसार अंतिम प्रकाशन के बाद जनपद में कुल 18,09,678 मतदाता हैं।
विकास खंड सिटी में 208756, पटेहरा कला में 103939, कोन चील्ह में 100114, सीखड़ में 79896, लालगंज में 108582, जमालपुर में 198983, मझवां 135808, हलिया में 175522, पहाड़ी 111462, नरायनपुर 172808, छानबे में 242527, राजगढ़ में 171191 मतदाता हैं। विकास खंड सिटी के बरजी मुकुंदपुर के जवाहर लाल मौर्य ने निर्णय को सराहनीय बताया।
बढ़े नौ केंद्र व सात मतदेय स्थल
सहायक निर्वाचन अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि जनपद में अब 1125 मतदान केंद्र और 2845 मतदेय स्थल हो गए हैं। इसके पूर्व 116 मतदान केंद्र और 2835 मतदेय स्थल थे। कुल नौ मतदान केंद्र और सात मतदेय स्थलों में बढ़ोत्तरी हुई है।
इन पदों के लिए होना है पंचायत चुनाव
जनपद के 12 विकास खंडों के 105 न्याय पंचायतों के 809 गांवों के लिए पंचायत चुनाव होना है। इसमें 809 ग्राम प्रधान, 10471 सदस्य ग्राम पंचायत, 1092 बीडीसी, 44 सदस्य जिला पंचायत पद के लिए चुनाव होना है।
वर्ष 2021 में 17,77,898 मतदाता
जनपद के 809 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021 में 17,77,898 मतदाता थे। इसमें से 9,41,713 पुरुष व 8,36,185 महिला मतदाता शामिल थीं। विकास खंड सिटी में 214109, पटेहरा कला में 109394, कोन चील्ह में 104880, सीखड़ में 82017, लालगंज में 111011, जमालपुर में 206905, मझवां में 136779, हलिया में 179129, पहाड़ी में 116754, नरायनपुर में 184155, छानबे में 245029, राजगढ़ में 175708 मतदाता थे।
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वर्ष : पुरुष : महिला : कुल मतदाता
2021 : 941713 : 836185 : 1777898
2026 : 965298 : 844380 : 1809678
बढ़ोत्तरी : 31780 : 23585 : 8195