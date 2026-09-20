मीरजापुर में ट्रेन में सफर करते समय उचक्के ने छीना मोबाइल, यात्री की आरोपित को पकड़ने मेें गिरकर मौत

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जोधपुर-हावड़ा ट्रेन में सफर करते समय सबरी रेलवे फाटक के पास एक उचक्के ने यात्री का मोबाइल छीन लिया। मोबाइल को पकड़ने के प्रयास में यात्री ट्रेन से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

45 वर्षीय मृतक श्याम बाबू प्रजापति प्रतिदिन प्रयागराज में मजदूरी करने के लिए यात्रा करते थे। वह मीरजापुर के तरकापुर मोहल्ले के निवासी थे और कांशीराम आवास में रहते थे। श्याम बाबू ने शनिवार को जोधपुर-हावड़ा ट्रेन के जनरल कोच से प्रयागराज लौटते समय सबरी रेलवे फाटक के पास ट्रेन की गति धीमी होने पर गेट पर खड़े हो गए।

इसी दौरान एक उचक्का उनके हाथ से मोबाइल छीनकर भागने लगा। श्याम बाबू ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह लड़खड़ाकर ट्रेन से गिर गए और उनका बायां पैर चक्के के नीचे आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।