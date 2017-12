मीरजापुर में ट्रक और ट्रैक्टर भिड़े, मुंडन समारोह में जा रहे 10 लोगों की मौत

आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम जाम कर दिया। मौके पर प्रभारी निरीक्षक मड़िहान केके सिंह पहुंच चुके हैं।

मीरजापुर (जेएनएन)। मीरजापुर थाना क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र के पास सोमवार सुबह छह बजे ट्रक और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। सभी घायलों को मीरजापुर के लिए रेफर कर दिया गया है।

पांच लोगों की हालत काफी नाजुक है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम जाम कर दिया। मौके पर प्रभारी निरीक्षक मड़िहान केके सिंह पहुंच चुके हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

Mirzapur: Death toll in truck-tractor collision, that took place in Madihan Police Station limits, rises to 10.