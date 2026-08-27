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सोनभद्र में मोबाइल चलाने से नाबाल‍िग बेटे को मां ने रोका तो लाठी से सिर पर किया हमला

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 05:14 PM (IST)

सोनभद्र के करमा क्षेत्र में मोबाइल चलाने से रोकने पर एक नाबालिग पुत्र ने अपनी मां के सिर पर लाठी ...और पढ़ें

चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख जिला अस्पताल लोढ़ी रेफर कर दिया।

चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख जिला अस्पताल लोढ़ी रेफर कर दिया।

HighLights

  1.  हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। सोनभद्र के करमा क्षेत्र के बैडाढ़ गांव में गुरुवार दोपहर दो बजे के लगभग मोबाइल फोन चलाने से रोकने पर नाबालिग पुत्र ने अपनी मां के सिर पर लाठी से वार कर दिया। जिससे महिला घायल होकर अचेत हो गई। जानकारी होते ही परिवार के लोग महिला को सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख जिला अस्पताल लोढ़ी रेफर कर दिया।

स्वजन के अनुसार गांव निवासी 35 वर्षीय सुनीता अपने पंद्रह वर्षीय पुत्र को मोबाइल फोन चलाने से मना कर रही थी। बार-बार रोकने पर इसी बीच पुत्र नाराज हो गया। इसी दौरान वह घर के पास रखी लाठी उठाकर अपनी मां के सिर पर अचानक वार कर दिया। लाठी लगने से सुनीता के सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। इस संबंध में सीएचसी डा.संतलाल ने बताया कि महिला की हालत गंभीर देख रेफर कर दिया गया।