चुनार रेलवे यार्ड में अचानक बजने लगा सायरन मची अफरा तफरी, रेल हादसे का दृश्य देखकर सभी चौंके

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। चुनार रेलवे स्टेशन के यार्ड स्थित गुड्स शेड में मंगलवार को ट्रेन दुर्घटना और आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाकर राहत एवं बचाव की तैयारियों को परखा गया। मॉक ड्रिल में गाड़ी संख्या 00123 दीनदयाल उपाध्याय नगर-प्रयागराज पैसेंजर के पटरी से उतरने और एस-1 कोच में आग लगने का परिदृश्य तैयार किया गया।

ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट ने स्टेशन अधीक्षक चुनार जंक्शन तथा रेलवे कंट्रोल को सूचना दी। इसके बाद रेलवे, अग्निशमन, पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीमें सक्रिय हुईं। रेलवे एवं अग्निशमन कर्मियों ने संयुक्त प्रयास से आग पर काबू पाने का अभ्यास किया।

अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एमएम वारिस के नेतृत्व में हुए अभ्यास में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल, 11वीं बटालियन एनडीआरएफ वाराणसी और जिला प्रशासन के संयुक्त अभ्यास में करीब 200 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। एनडीआरएफ के 37 जवानों ने कोच की खिड़की और छत काटकर प्रवेश मार्ग बनाया। रोपवे की मदद से घायल और बेहोश यात्रियों को बाहर निकालकर मेडिकल टीम को सौंपा गया। घायलों को प्राथमिक उपचार देने और गंभीर लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया भी परखी गई।