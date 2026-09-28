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राष्ट्रीय फलक पर चमका छोरा गंगा किनारे वाला, चुनार के विहान ने सीबीएसई नेशनशल में जीता कांस्य

By Gurupreet Singh Edited By: Abhishek sharma
Published: Mon, 28 Sep 2026 05:56 PM (IST)

चुनार के संत थामस स्कूल के छात्र विहान उपाध्याय ने भोपाल में आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय बालक तैराकी प्रतियोगिता में अंडर-14 ...और पढ़ें

राष्ट्रीय तैराकी में चमके चुनार के विहान, सीबीएसई प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक।

राष्ट्रीय तैराकी में चमके चुनार के विहान, सीबीएसई प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक।

HighLights

  1. विहान उपाध्याय ने सीबीएसई राष्ट्रीय तैराकी में कांस्य पदक जीता।

  2. चुनार के विहान ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में तीसरा स्थान पाया।

  3. यह उपलब्धि मीरजापुर जनपद के लिए गौरव का विषय है।

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। गंगा किनारे बसे चुनार से निकली तैराकी की प्रतिभा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरी है। संत थामस स्कूल के कक्षा नौ के छात्र विहान उपाध्याय ने भोपाल में आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय बालक तैराकी प्रतियोगिता के अंडर 14 वर्ष के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कांस्य पदक जीतकर न केवल अपनी मेहनत का परचम लहराया, बल्कि मीरजापुर जनपद को भी गौरवान्वित किया।

देशभर के साथ खाड़ी देशों से पहुंचे करीब एक हजार युवा तैराकों के बीच विहान की यह उपलब्धि उनकी प्रतिभा और लगातार किए गए अभ्यास की गवाही देती है। टेक्नोक्राफ्ट इंटरनेशनल स्कूल, भेल, भोपाल की ओर से प्रकाश तरण ताल तरण पुष्कार भवन में 24 से 28 सितंबर तक प्रतियोगिता आयोजित की गई।

विभिन्न सीबीएसई विद्यालयों के प्रतिभागियों के बीच हुई कड़ी प्रतिस्पर्धा में विहान ने आत्मविश्वास और दमखम के साथ प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में बेहतर समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता तक पहुंचना और पदक हासिल करना विहान के निरंतर अभ्यास, अनुशासन और तैराकी के प्रति समर्पण का परिणाम है।

उनकी उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर संतोष कुमार ने इसे विद्यालय के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। माता-पिता श्वेता मिश्रा और अमित उपाध्याय के मार्गदर्शन तथा कोच मनोज कुमार के प्रशिक्षण ने भी किशोर तैराक की तैयारी को मजबूती दी। छात्र की उपलब्धि पर विधायक अनुराग सिंह, नपा अध्यक्ष मंसूर अहमद, मीरजापुर जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष कैलाशनाथ और सचिव रामबिलास सहित अन्य लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की और विहान को आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।