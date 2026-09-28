राष्ट्रीय फलक पर चमका छोरा गंगा किनारे वाला, चुनार के विहान ने सीबीएसई नेशनशल में जीता कांस्य

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। गंगा किनारे बसे चुनार से निकली तैराकी की प्रतिभा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरी है। संत थामस स्कूल के कक्षा नौ के छात्र विहान उपाध्याय ने भोपाल में आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय बालक तैराकी प्रतियोगिता के अंडर 14 वर्ष के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कांस्य पदक जीतकर न केवल अपनी मेहनत का परचम लहराया, बल्कि मीरजापुर जनपद को भी गौरवान्वित किया।

देशभर के साथ खाड़ी देशों से पहुंचे करीब एक हजार युवा तैराकों के बीच विहान की यह उपलब्धि उनकी प्रतिभा और लगातार किए गए अभ्यास की गवाही देती है। टेक्नोक्राफ्ट इंटरनेशनल स्कूल, भेल, भोपाल की ओर से प्रकाश तरण ताल तरण पुष्कार भवन में 24 से 28 सितंबर तक प्रतियोगिता आयोजित की गई।

विभिन्न सीबीएसई विद्यालयों के प्रतिभागियों के बीच हुई कड़ी प्रतिस्पर्धा में विहान ने आत्मविश्वास और दमखम के साथ प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में बेहतर समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता तक पहुंचना और पदक हासिल करना विहान के निरंतर अभ्यास, अनुशासन और तैराकी के प्रति समर्पण का परिणाम है।