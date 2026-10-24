जागरण संवाददाता, मीरजापुर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 (पीईटी) परीक्षा 25, 30 अक्टूबर व एक नवंबर को होगी। जनपद में 24 परीक्षा क्रेंदों पर 9312 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक दिवस को दो पाली अर्थात कुल छह पालियों में परीक्षा होगी।

प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक होगी। मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट चश्मा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य द्वार पर ही जांच कर लें। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। किसी अभ्यर्थी को प्रवेश द्वार बंद होने के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

यहां हैं केंद्र अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व विनोद कुमार सिंह ने बताया कि आर्य कन्या पाठशाला इंटर कालेज स्वामी दयानंद मार्ग वासलीगंज, बीएलजी इंटर कालेज मुकेरी बाजार, बाबू उपरौंध इंटर कालेज लालगंज, बसंत विद्या इंटरमीडिएट कालेज नारघार गोसाई टोला, दिल्ली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल भरूहना, जीडी बिनानी पीजी कालेज भरूहना, राजकीय इंटर कालेज महुवरिया, राजकीय बालिका इंटर कालेज विंध्याचल शिवपुर, स्व. कांशीराम राजकीय बालिका इंटर कालेज, लायंस स्कूल भुजवा की चौकी रीवा रोड, लायंस स्कूल लालडिग्गी, महाशक्ति इंटर कालेज बिसहड़ा, महेश भट्टाचार्य इंटर कालेज, मिश्रीलाल इंटर कालेज चील्ह, राजस्थान इंटर कालेज देवपुरवा, राजकीय बालिका इंटर कालेज कछवां, एसएन पब्लिक स्कूल लोहंदी, श्रीमाता प्रसाद माता भीख इंटर कालेज घंटाघर, श्रीगांधी विद्या इंटरमीडिएट कालेज कछवां बाजार, शिव इंटर कालेज, सेंट जेवियर स्कूल जसोवर, सुंदर मंदर जायसवाल नगर पालिका पालिका इंटर कालेज, स्वामी गोविंदा आश्रम इंटर कालेज पैड़ापुर, वर्धमान पब्लिक स्कूल केंद्र हैं।