पंजाब के युवराज और बीएलडब्ल्यू के लालजी पहलवान के बीच हुई 51 हजारी कुश्ती बराबरी पर छूटी

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। भरत मिलाप के उल्लास के बीच बुधवार को चुनार के भरपुर स्थित किला के नीचे सजे अखाड़े में पहलवानों के दांव-पेच और दमखम ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। दोपहर से देर शाम तक चली प्रतियोगिता में करीब तीन दर्जन छोटी-बड़ी कुश्तियां हुईं।

दंगल का सबसे बड़ा आकर्षण पंजाब के युवराज और बीएलडब्ल्यू के लालजी पहलवान के बीच हुई 51 हजारी कुश्ती रही। करीब दस मिनट तक चले मुकाबले में दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को पछाड़ने के लिए पूरा जोर लगाया, अंततः कुश्ती बराबरी पर छूटी। मुख्य अतिथि विधायक अनुराग सिंह और विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मंसूर अहमद ने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। विधायक ने सौ वर्ष से अधिक पुरानी इस प्रतियोगिता को चुनार की समृद्ध खेल विरासत बताया।

आकर्षण का केंद्र महिला पहलवा की चार हजारी कुश्ती में सजोई, वाराणसी की राजनंदिनी ने अपने ही अखाड़े की शशि पटेल को चित किया। वहीं दूसरे मुकाबले में सजोई की महिला पहलवान दीक्षा और नरोत्तमपुर के प्रिंस के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। अन्य प्रमुख मुकाबलों में दिल्ली के शमशेर और वाराणसी के तुषार के बीच 30 हजारी, भोपाल आर्मी के अंकित और वाराणसी के लक्कड़ के बीच 15 हजारी तथा उत्तराखंड के जावेद और बनियारपुर के विकास के बीच 11 हजारी कुश्ती बराबरी पर रही।

आठ हजारी मुकाबले में अहरक के धीरज ने ककरइया के मोनू को पटखनी दी, जबकि छह हजारी कुश्ती में रुदौली के संदीप ने दिल्ली के सागर को परास्त किया। इसके अलावा नचनियाबीर के दीपक ने अहरौरा के बलदाऊ, डीडीयू के सदानंद ने कछवा के महेश और ककरइया के नीतीश ने बीएचयू के पहलवान को हराया। संचालन अंतरराष्ट्रीय कोच रामसेवक यादव, श्यामधर चतुर्वेदी और कवि झगड़ू भैया ने किया।