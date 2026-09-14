मीरजापुर में दो कार से 1200 शीशी अंग्रेजी शराब बरामद, तीन आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता ,अदलहाट(मीरजापुर)। क्षेत्र के नरायनपुर नहर पुलिया के पास से आबकारी विभाग व पुलिस टीम द्वारा रविवार को देर शाम दो कार से 1200 शीशी अंग्रेजी शराब के साथ तीन आरोपित को गिरफ्तार किया है।

थानाध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि मध्य प्रदेश के रीवां से दो कार में अंग्रेजी शराब लेकर तस्कर बिहार के पटना ले कर जा रहे है। एसआई अरुण कुमार यादव ने आबकारी निरीक्षक चुनार मनोज कुमार राय को सूचना दिया।

तत्पश्चात पुलिस व आबकारी की टीम नरायनपुर नहर पुलिया के पास वाहनों का चेकिंग करने लगी। दोनों कार को घेरकर रोकने पर आगे के कार चालक ने रोक लिया तथा पीछे के कार में बैठा एक व्यक्ति कूद कर भाग गया।